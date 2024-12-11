В заказнике "Раковые озера" прошел первый зимний субботник

Они занимались разбором старых построек, расчисткой снега на экологических тропах, а также очисткой настилов и лестниц.

Студенты экологического отряда СПбГУ "Можжевельник" организовали первый зимний субботник в этом году, сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области. Они занимались разбором старых построек, расчисткой снега на экологических тропах, а также очисткой настилов и лестниц.

Специалистами дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) была организована экскурсия для студентов.

Желающие узнать, каким образом можно оказать помощь охраняемым природным зонам, и принять участие в деятельности могут обратиться на сайт ООПТ Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что в ООПТ Ленобласти стартовала генеральная уборка гнездовий.

Фото: Правительство Ленобласти