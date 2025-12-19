  1. Главная
В Петербурге 11 февраля снег убирают 1,2 тыс. дворников и 888 машин
Сегодня, 15:58
53
В Петербурге 11 февраля снег убирают 1,2 тыс. дворников и 888 машин

Коммунальные службы обеспечивают безопасный проезд на магистралях, не создавая заторы в часы пик.

За сутки в Петербурге прибавилось еще 4,5 сантиметра снега. В городе 11 февраля трудятся 1,2 тыс. дворников и 888 машин, рассказали в комитете по благоустройству. 

Коммунальные службы обеспечивают безопасный проезд на магистралях, не создавая заторы в часы пик. В основном, погрузка осадков ведется в более спокойное время. Накануне на утилизацию отправили 16 тыс. кубометров снега. Сейчас идут механизированная уборка дорог и тротуаров, ручная очистка остановок, а также обработка противогололедными материалами. 

Благодарим жителей за понимание и просим соблюдать осторожность в условиях зимней погоды!

Пресс-служба комитета по благоустройству 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 10 февраля зафиксировали самую высокую температуру за месяц. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

