В Петербурге 11 февраля снег убирают 1,2 тыс. дворников и 888 машин

За сутки в Петербурге прибавилось еще 4,5 сантиметра снега. В городе 11 февраля трудятся 1,2 тыс. дворников и 888 машин, рассказали в комитете по благоустройству.

Коммунальные службы обеспечивают безопасный проезд на магистралях, не создавая заторы в часы пик. В основном, погрузка осадков ведется в более спокойное время. Накануне на утилизацию отправили 16 тыс. кубометров снега. Сейчас идут механизированная уборка дорог и тротуаров, ручная очистка остановок, а также обработка противогололедными материалами.

Благодарим жителей за понимание и просим соблюдать осторожность в условиях зимней погоды! Пресс-служба комитета по благоустройству

Фото: пресс-служба комблага Петербурга