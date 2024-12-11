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Петербург 13 февраля убирают 9 тыс. дворников и 1 тыс. единиц техники
Сегодня, 10:13
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Петербург 13 февраля убирают 9 тыс. дворников и 1 тыс. единиц техники

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За прошедшую ночь выпало 3,5 сантиметров снега.

В Петербурге в утреннюю смену после снежной ночи 13 февраля вышли порядка 820 единиц техники, включая средства малой механизации, и 1 тыс. работников ручного труда, сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин. 

Во дворах города трудятся почти 9 тыс. дворников с учетом управляющих компаний, около 1 тыс. единиц уборочной техники с привлечением 707 средств малой механизации. Основная задача – подход с социальным объектам. 

За прошедшую ночь выпало 3,5 сантиметров снега. Так, сейчас покров достигает уже почти 5 сантиметров. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ЗакСе Петербурга подвели первые итоги уборки снега. 

Фото: Telegram / Разумишкин 

Теги: евгений разумишкин, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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