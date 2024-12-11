Петербург 13 февраля убирают 9 тыс. дворников и 1 тыс. единиц техники

За прошедшую ночь выпало 3,5 сантиметров снега.

В Петербурге в утреннюю смену после снежной ночи 13 февраля вышли порядка 820 единиц техники, включая средства малой механизации, и 1 тыс. работников ручного труда, сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Во дворах города трудятся почти 9 тыс. дворников с учетом управляющих компаний, около 1 тыс. единиц уборочной техники с привлечением 707 средств малой механизации. Основная задача – подход с социальным объектам.

За прошедшую ночь выпало 3,5 сантиметров снега. Так, сейчас покров достигает уже почти 5 сантиметров.

Ранее мы рассказывали о том, что в ЗакСе Петербурга подвели первые итоги уборки снега.

Фото: Telegram / Разумишкин