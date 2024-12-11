В ЗакСе Петербурга подвели первые итоги уборки снега

Использование соли остаётся неизбежным из-за нестабильных температур.

В рамках правительственного часа в Законодательном собрании Петербурга 12 февраля депутаты выслушали доклад вице-губернатора Евгения Разумишкина, ответственного за уборку города зимой. Он поделился информацией о состоянии коммунальных служб в 2025 году и объяснил, почему использование соли остаётся неизбежным из-за нестабильных температур.

В своём выступлении Разумишкин затронул тему обеспечения дворников необходимыми условиями для работы, включая предоставление им жилья. В настоящее время жильем обеспечены более 600 дворников.

Вице-губернатор также упомянул о проверках управляющих компаний прокуратурой, в результате которых под контроль попали более 100 организаций. Чиновники Смольного также контролируют участие собственников недвижимости в уборке снега с тротуаров и наледи с крыш.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты хотят закрепить за Смольным полномочия по поддержке садоводства и огородничева.

Фото: Piter.TV