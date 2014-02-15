В Смольном рассказали, как будут убирать город в Новый год и праздники

С начала сезона выпало 80 см снега. В прошлом году за всю зиму было 90 см.

Уборочная техника выйдет на улицы Петербурга в Новый год в 4 часа ночи. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" рассказал начальник Управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин.

C 22 часов 31 декабря на улицах будут работать работники ручного труда. Александровский сад, Зимний сад, Стрелку Васильевского острова и другие центральные локации будут убирать 154 человека. Уборочную технику выведут на улицы после того, как закончатся массовые гуляния, чтобы не мешать гражданам. Будут установлены дополнительные контейнеры для мусора.

Также стало известно о работе коммунальных служб в период новогодних праздников. По словам начальника отдела эксплуатации и инженерного обеспечения Жилищного комитета Александра Петухова, "все мероприятия прописаны и управляющие компании подготовлена". Каждый день за ситуацией будет следить ответственный дежурный комитета. У УК есть аварийные бригады на случай внештатных ситуаций.

Петухов рассказал, что после второго снегопада в Петербурге ежедневно на работу выходят около 1000 кровельщиков и 7 тысяч дворников. При этом, по словам главы Жилкома, нужно в 2 раза больше. Этой зимой уже почти побит результат прошлого года по снегу, выпало 80 см.

Фото: Piter.TV