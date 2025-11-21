В пятницу на уборку снега в Петербурге вышли около 800 единиц спецтехники

В городских садах, парках и скверах работают дополнительно 294 машины и 963 специалиста.

Работу по очистке городских улиц от снежных осадков уже развернули коммунальные службы Петербурга, сообщил председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

В мероприятиях задействовали свыше 780 единиц специализированной техники, а также бригады рабочих. В городских садах, парках и скверах работают дополнительно 294 машины и 963 специалиста.

Погода в ближайшие сутки в Петербурге изменится под влиянием северо-западного циклона: увеличится облачность, пройдут смешанные осадки (снег и мокрый снег), возможно появление гололёда на дорожном покрытии и тротуарах.

Ранее мы сообщили о том, что за прошедшие сутки в Петербурге выпало около 4,5 см снега. На утилизацию отправлено 600 кубометров.

Видео: Telegram / Серегей Петриченко

