За сутки в Петербурге выпало около 4,5 см снега. На утилизацию отправлено 600 кубометров

В среду, 19 ноября, на уборочных работах в Петербурге занято 783 коммунальных машины и 1052 дворника.

Накануне Северная столица оказалась укрыта снежным покрывалом толщиной около 4,5 см, а в удалённых районах города толщина покрова достигла целых 8 см. Плотность снега нарастала к вечеру, когда влажные хлопья плотно осели на улицах и зданиях. Об этом рассказал председатель Комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко в своем Telegram-канале.

Петриченко уточнил, что проезжая часть и тротуары находились в удовлетворительном состоянии благодаря своевременному применению реагентов специализированной техникой, препятствующих образованию льда при падении температуры. Прометания улиц начались сразу после завершения снегопада глубокой ночью. А в отдельных частях города уборка снега продолжается до сих пор.

В общей сложности за прошедшие сутки вывезено на переработку около 600 куб.м. снежной массы. Специалисты и сегодня поддерживают антигололёдную обработку дорожных покрытий. Пока синоптики не предвещают скорого наступления крупных снегопадов.

В среду, 19 ноября, на уборочных работах в Петербурге занято 783 коммунальных машины и 1052 дворника. Главные усилия сосредоточены на очистке основных городских магистралей, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и зон возле социальных объектов, чтобы облегчить жителям путь на работу и учёбу.

Ранее мы сообщили о том, что цены на зимнюю "переобувку" шин к зиме в Петербурге подскочили на 20%.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко