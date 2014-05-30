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В Ленобласти собрали 260 тонн ранних сортов капусты

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Собранная продукция направляется на распределительные центры или реализуется напрямую в торговые точки по предварительным соглашениям.

В Ленинградской области стартовала частичная уборка первых урожаев ранней капусты. Сегодня пресс-служба областного правительства сообщила, что уже собран урожай весом 260 тонн.

Собранная продукция направляется на распределительные центры или реализуется напрямую в торговые точки по предварительным соглашениям.

Общий объем посевных площадей овощей в регионе в нынешнем сезоне составил 1,7 тысячи гектаров, на которых выращиваются различные культуры, включая капусту, морковь и свёклу

Ранее мы сообщили о том, что на ремонт двух приграничных трасс в Ленобласти будет выделено полмиллиарда рублей.

Видео: Правительство Ленобласти

Теги: ленобласть, урожай
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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