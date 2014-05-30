В Ленобласти собрали 260 тонн ранних сортов капусты

В Ленинградской области стартовала частичная уборка первых урожаев ранней капусты. Сегодня пресс-служба областного правительства сообщила, что уже собран урожай весом 260 тонн.
Собранная продукция направляется на распределительные центры или реализуется напрямую в торговые точки по предварительным соглашениям.
Общий объем посевных площадей овощей в регионе в нынешнем сезоне составил 1,7 тысячи гектаров, на которых выращиваются различные культуры, включая капусту, морковь и свёклу
Ранее мы сообщили о том, что на ремонт двух приграничных трасс в Ленобласти будет выделено полмиллиарда рублей.
Видео: Правительство Ленобласти
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