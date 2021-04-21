За ночь ЗСД убирали семь раз

Для устранения последствий снегопада с 27 ноября на ЗСД работают усиленные резервом смены эксплуатационных служб.

Западный скоростной диаметр (ЗСД) ночью убирали семь раз, использовали 310 тонн реагентов. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы".

Для устранения последствий снегопада с 27 ноября на ЗСД работают усиленные резервом смены эксплуатационных служб. По оценке эксплуатационных служб в зависимости от участка количество выпавшего снега составило 15-17 см. На линии в постоянном режиме находятся 35 единиц крупной уборочной техники.

За ночь уборочные машины сделали семь кругов уборки, пройдя все участки трассы. Помимо очистки трассы от снега проводилась обработка противогололедными материалами. Суммарный пробег эксплуатационной техники за ночь составил около 20 тысяч километров, потрачено около 310 тонн противогололедных материалов.

Также на ЗСД трудятся и специалисты ручной уборки, они очищают зоны пунктов оплаты, обеспечивают читаемость знаков и так далее.

Водителей просят быть особенно бдительными на дорогах во время сложных погодных условий, соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость движения.

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Фото: ЗСД