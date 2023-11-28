Петербуржцы остались недовольны расчисткой тротуаров от снега

На кадрах показана площадка для парковки автомобилей у Витебского вокзала.

В Петербурге с обеда 27 ноября и практически всю ночь на 28 ноября шёл снег. Читатели Piter.tv поделились с нами своим мнением о том, как дорожные службы справились с первым серьёзным снегопадом в городе.

Так-то в городе почищено, но кроме тротуаров в отдельных местах. читатель Piter.tv

На кадрах показана площадка для парковки автомобилей у Витебского вокзала. Там сложно проехать и автомобилям, и пройти пешеходам. Ноги людей вязнут в сугробах.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов собрал экстренное совещание с чиновниками в связи с неблагоприятными погодными условиями. Глава Северной столицы призвал работодателей по возможности перевести часть сотрудников на удалённую работу в ближайшие дни, пока будет проводиться интенсивная уборка городских улиц

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Видео: Piter.tv