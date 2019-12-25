  1. Главная
Осенний месячник по благоустройству продлился в Петербурге до декабря
Сегодня, 15:31
Сотрудники комблага вышли на уборку листьев.

В Петербурге из-за погодных условий продлился осенний месячник по благоустройству. В декабре сотрудники комитета по благоустройству вышли на уборку листвы, сообщили в ведомстве. 

В частности, в Репино такие процедуры выполняли в Репинском сквере, в Кронштадте "субботник" состоялся в сквере "Металлист" и в Летнем саду. Растительные остатки и мусор удаляли и в парке "Екатерингоф". Весь материал направляют на переработку или компостирование, что способствует экологической чистоте. 

Ранее мы рассказывали о том, что за сутки с дорог Петербурга собрано более 160 кубометров мусора и смета. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

