За сутки с дорог Петербурга собрано более 160 кубометров мусора и смета

За прошедшие сутки коммунальные бригады занимались уборкой павильонов остановки общественного транспорта, очищая их от загрязнений.

Комитет по благоустройству Петербурга информировал о готовности городских служб к наступающему похолоданию и возможным изменениям погодных условий. Ранее благоприятная теплая погода позволяла коммунальным службам продолжать мытье улиц, однако теперь начинается подготовка к иным погодным явлениям.

Специальные вакуумные установки, как это делается традиционно в периоды акций по санитарной очистке города, эффективно убрали грязь и песок с дорожных покрытий. Общая масса собранного мусора и уличного смета достигла внушительного показателя — более 160 кубических метров мусора и столько же тонн смета.

