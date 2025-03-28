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За неделю в Петербурге очистили 20,6 млн кв.м дворов

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В ежедневной уборке участвуют около 9000 дворников и 850 единиц спецтехники.

В Петербурге за прошедшую неделю было убрано 20,6 миллиона квадратных метров придомовых территорий. В ежедневной уборке участвуют около 9000 дворников и 850 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Жилищного комитета города.

Рабочие занимаются очисткой тротуаров и пешеходных зон от мусора и пыли, моют асфальт специальными средствами, а также обрабатывают детские площадки для малышей, — уточняется в сообщении.

Дворникам помогают машины, включая специализированные установки для мойки дорог ("митраксы").

Ранее мы сообщили о том, что почти 300 фасадов зданий в Петербурге ждет капремонт в 2025 году.

Видео: Telegram / Разумишкин

Теги: жилищный комитет, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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