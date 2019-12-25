Почти 300 фасадов зданий в Петербурге ждет капремонт в 2025 году

Перед началом ремонтных работ проводится детальное обследование каждого здания.

В 2025 году в Петербурге планируется проведение капитального ремонта фасадов 295 зданий. Эта информация была предоставлена пресс-службой Жилищного комитета.

Перед началом ремонтных работ проводится детальное обследование каждого здания. Подрядчики изучают состояние отделки, выявляют повреждения и исследуют исторические документы, чтобы определить наилучший подход к ремонту.

Например, в здании на Таврической улице, которое является памятником архитектуры регионального значения, специалисты обнаружили повышенную влажность стен, наличие грибка и потерю декоративных элементов. Работы по восстановлению фасада начнутся в апреле, когда погодные условия станут более благоприятными.

Фонд капитального ремонта активно готовится к предстоящим работам, стремясь обеспечить высокое качество восстановления фасадов и сохранение исторического облика города.

Ранее мы сообщили о том, что сразу 11 районов Петербурга стали победителями конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (носит иллюстративный характер)