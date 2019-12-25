Этот конкурс проводится в Петербурге каждый год.

Конкурс направлен на улучшение качества и эффективности благоустройства и озеленения, а также привлечение инвестиций для этих целей. Пресс-служба Смольного сообщила, что сразу 11 районов Петербурга стали победителями конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий.

Награду первой степени получили администрации Калининского, Приморского, Красногвардейского, Московского, Невского, Адмиралтейского, Василеостровского, Центрального, Колпинского, Кронштадтского и Курортного районов.

Этот конкурс проводится в Петербурге каждый год. Его цель — повысить качество и эффективность работ по благоустройству и озеленению, а также привлечь инвестиции для этих нужд. Еще одной задачей является поддержка инициатив жителей по улучшению дворов и участков, принадлежащих многоквартирным домам.

В 2013 году правительство города учредило награду — почетный знак "За победу в ежегодном городском смотре-конкурсе на лучшее комплексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга" трех степеней.

Ранее мы сообщили о том, что на западе Васильевского острова продолжается строительство улично-дорожной сети.

Фото: ГАТИ (носит иллюстративный характер)