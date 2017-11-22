На западе Васильевского острова продолжается строительство улично-дорожной сети

На намывных территориях острова специалисты обустроят порядка 25 км тротуаров.

На намывных территориях в западной части Васильевского острова продолжается строительство улично-дорожной сети. Работы запущены на восьми участках объекта. К настоящему часу выполнено устройство 6 км тротуаров. Общая протяженность дорог составит около 25 км, – сообщают в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Специалисты переустраивают уже имеющиеся, но не соответствующие нормативным требованиям тротуары. После ряда экспертиз дорожники установили, что существующие дорожные покрытия не соответствуют нормам толщин конструкций основания и габаритов тротуаров и велодорожек. Кроме того, нарушены нормативы уклонов для обеспечения водоотвода.

Несмотря на имеющиеся недостатки, далеко не все дорожное благоустройство подлежит переустройству. Специалисты оставят нетронутыми маяки, малые архитектурные формы на улице Лисянского. Также сохранено планировочное решение на Вилькицком бульваре в части сохранения существующего газона и зеленых насаждений. Прорабатываются вопросы сохранения благоустройства в районе жилого комплекса "Голден Сити" на улице Челюскина и бульваре Головнина.

Напомним, что на намывных территориях Васильевского острова специалисты возведут 15,1 улиц и магистралей, которые обеспечат транспортную доступность существующих и новых ЖК, а также сделают передвижение в западной части острова комфортнее и безопаснее. Все работы планируют закончить в этом году.

Ранее мы писали, что на Петербург 18 марта опустится мокрый снег.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры