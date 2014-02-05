На Петербург 18 марта опустится мокрый снег

Температура воздуха поднимется до +3 градусов.

Во вторник в Северной столице будет стоять облачная с прояснениями погода, которая принесет ночью небольшой, местами умеренный снег. Днем на местах ожидается выпадение небольшого мокрого снега, – прогноз ФГБУ "Северо-ЗАпадное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня опустятся до отметки -1...-3 градуса, местами ожидается до -6. Днем температура воздуха поднимется до +1...+3 градусов.

Ветер западный, юго-западный умеренный. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Напомним, что в Ленинградской области завтра в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, на востоке местами -10...-15 градусов, днем +3...-2 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: Piter.TV