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На Петербург 18 марта опустится мокрый снег
Сегодня, 20:35
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На Петербург 18 марта опустится мокрый снег

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Температура воздуха поднимется до +3 градусов.

Во вторник в Северной столице будет стоять облачная с прояснениями погода, которая принесет ночью небольшой, местами умеренный снег. Днем на местах ожидается выпадение небольшого мокрого снега, – прогноз ФГБУ "Северо-ЗАпадное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня опустятся до отметки -1...-3 градуса, местами ожидается до -6. Днем температура воздуха поднимется до +1...+3 градусов.

Ветер западный, юго-западный умеренный. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Напомним, что в Ленинградской области завтра в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, на востоке местами -10...-15 градусов, днем +3...-2 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: Piter.TV

Теги: погода в марте, погода в петербурге
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Погода,

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