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На востоке Ленобласти ночью 18 марта похолодает до -15 градусов
Сегодня, 14:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На востоке Ленобласти ночью 18 марта похолодает до -15 градусов

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На дорогах местами гололедица.

В Ленинградской области во вторник, 18 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, на востоке местами -10...-15 градусов, днем +3...-2 градуса.

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: unsplash (Theo Eilertsen Photography); МЧС

Теги: весна, март, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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