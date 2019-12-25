На востоке Ленобласти ночью 18 марта похолодает до -15 градусов

На дорогах местами гололедица.

В Ленинградской области во вторник, 18 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, на востоке местами -10...-15 градусов, днем +3...-2 градуса.

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: unsplash (Theo Eilertsen Photography); МЧС