  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:00
243
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти за два дня от снега и наледи почистили более 4,5 тыс. километров дорог

0 0

Работали круглосуточно почти 700 единиц техники.

Двое суток дороги и обочины Ленобласти очищают от снега и наледи. 

Как отметили в дорожном комитете по региону 5 декабря, было вычищено более 4,5 тыс. километров покрытия. Работали круглосуточно почти 700 единиц техники. 

А 6 декабря по всей области будет холодать: в среднем температура составит от -4 до -9 градусов, на востоке – местами до -13 градусов. 

Дорожные службы перевели на усиленный режим работы для очистки дорог от снега и обработки противогололедными материалами. Горячая линия "Ленавтодора": +7 (812) 660-46-47. Также можно написать в дорожный чат-бот

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские дворы защитят от обледенения. 

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: зимняя уборка дорог, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии