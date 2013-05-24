В Ленобласти за два дня от снега и наледи почистили более 4,5 тыс. километров дорог

Работали круглосуточно почти 700 единиц техники.

Двое суток дороги и обочины Ленобласти очищают от снега и наледи.

Как отметили в дорожном комитете по региону 5 декабря, было вычищено более 4,5 тыс. километров покрытия. Работали круглосуточно почти 700 единиц техники.

А 6 декабря по всей области будет холодать: в среднем температура составит от -4 до -9 градусов, на востоке – местами до -13 градусов.

Дорожные службы перевели на усиленный режим работы для очистки дорог от снега и обработки противогололедными материалами. Горячая линия "Ленавтодора": +7 (812) 660-46-47. Также можно написать в дорожный чат-бот.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские дворы защитят от обледенения.

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти