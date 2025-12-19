  1. Главная
Женщину подозревают в убийстве сожителя во Всеволожске
Сегодня, 11:59
На его груди зафиксировали ранения.

Во Всеволожске задержана подозреваемая в убийстве сожителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

В квартире дома на Московской улице 1 февраля обнаружили тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. На его груди зафиксировали ранения. К преступлению причастна 55-летняя местная жительница, в настоящее время ее допрашивают. 

Следователем направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что известно о гибели девятилетнего мальчика в Петербурге. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

