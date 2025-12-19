Женщину подозревают в убийстве сожителя во Всеволожске

На его груди зафиксировали ранения.

Во Всеволожске задержана подозреваемая в убийстве сожителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

В квартире дома на Московской улице 1 февраля обнаружили тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. На его груди зафиксировали ранения. К преступлению причастна 55-летняя местная жительница, в настоящее время ее допрашивают.

Следователем направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти