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Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в Выборге
Сегодня, 14:59
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Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в Выборге

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В ближайшее время злоумышленнику предъявят обвинение.

В Выборгском районе 45-летнего мужчину подозревают в убийстве местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, рассказали в СУ СК РФ по региону. 

Предварительно, 16 марта на Бульваре Кутузова в Выборге фигурант в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений причинил 44-летнему потерпевшему повреждения в виде колото-резаной раны грудной клетки и предплечья. Последний погиб на месте. 

В ближайшее время злоумышленнику предъявят обвинение. Следствие направило в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее на Piter.TV: Владимир Кулибаба получил 10 лет колонии за организацию убийства в 1993 году. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: выборг, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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