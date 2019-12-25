Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в Выборге

В ближайшее время злоумышленнику предъявят обвинение.

В Выборгском районе 45-летнего мужчину подозревают в убийстве местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, рассказали в СУ СК РФ по региону.

Предварительно, 16 марта на Бульваре Кутузова в Выборге фигурант в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений причинил 44-летнему потерпевшему повреждения в виде колото-резаной раны грудной клетки и предплечья. Последний погиб на месте.

В ближайшее время злоумышленнику предъявят обвинение. Следствие направило в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Piter.TV: Владимир Кулибаба получил 10 лет колонии за организацию убийства в 1993 году.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти