Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в Выборге

В Выборгском районе 45-летнего мужчину подозревают в убийстве местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, рассказали в СУ СК РФ по региону.
Предварительно, 16 марта на Бульваре Кутузова в Выборге фигурант в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений причинил 44-летнему потерпевшему повреждения в виде колото-резаной раны грудной клетки и предплечья. Последний погиб на месте.
В ближайшее время злоумышленнику предъявят обвинение. Следствие направило в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее на Piter.TV: Владимир Кулибаба получил 10 лет колонии за организацию убийства в 1993 году.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти
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