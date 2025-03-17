Владимир Кулибаба получил 10 лет колонии за организацию убийства в 1993 году

По данным следствия, 16 августа 1993 года Кулибаба, действуя по поручению Константина Яковлева, организовал убийство Игоря Савина.

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Владимира Кулибабы, признанного виновным в организации убийства, совершенного более 30 лет назад. Следствие и суд установили его причастность к преступлениям, предусмотренным статьями УК РСФСР: покушение на убийство и убийство по предварительному сговору. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 16 августа 1993 года Кулибаба, действуя по поручению Константина Яковлева, организовал убийство Игоря Савина. Он подготовил оружие, боеприпасы и привлек исполнителей преступления. В тот же день, вечером, у дома №16 на улице Фрунзе на Савина было совершено вооруженное нападение. Нападавший, Марат Аристов, открыл огонь, убив Игоря Савина и его охранника Кирилла Угольникова. Третий потерпевший, Дмитрий Скворцов, смог скрыться.

Впоследствии Константин Яковлев был убит в Москве в 2003 году, а Марат Аристов до сих пор находится в федеральном розыске.

Суд приговорил Владимира Кулибабу к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу