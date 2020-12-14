  1. Главная
Убивший женщину в квартире на Бухарестской получил 10 лет колонии, ее дочке выплатят 1 млн рублей компенсации
Сегодня, 14:23
В январе нетрезвый фигурант напал с ножом на знакомую.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 5 сентября. 

В январе нетрезвый фигурант напал с ножом на женщину в квартире дома по Бухарестской улице. От полученных ранений она погибла на месте преступления. 

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен иск дочери убитой о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. 

Ранее на Piter.TV: петербуржца ждет суд за убийство знакомого кухонным ножом. 

Фото: Piter.TV

