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Мужчину и женщину подозревают в убийстве знакомого в поселке Суходолье
Сегодня, 11:57
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Мужчину и женщину подозревают в убийстве знакомого в поселке Суходолье

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На месте обнаружили тело 34-летнего жителя соседнего поселка с ножевым ранением в области шеи.

Правоохранители по "горячим следам" задержали подозреваемых в убийстве знакомого в поселке Суходолье. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 5 августа в полицию поступило сообщение об убийстве мужчины в квартире дома по Центральной улице. На месте обнаружили тело 34-летнего жителя соседнего поселка с ножевым ранением в области шеи. 

Были задержаны 39-летняя ранее неоднократно судимая женщина и 37-летний мужчина. Их передали следователям, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: лидер ОПГ предстанет перед судом в Петербурге за убийства 90-х и похищения. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суходолье, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области, Криминальные происшествия,

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