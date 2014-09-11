Мужчину и женщину подозревают в убийстве знакомого в поселке Суходолье

На месте обнаружили тело 34-летнего жителя соседнего поселка с ножевым ранением в области шеи.

Правоохранители по "горячим следам" задержали подозреваемых в убийстве знакомого в поселке Суходолье. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 5 августа в полицию поступило сообщение об убийстве мужчины в квартире дома по Центральной улице. На месте обнаружили тело 34-летнего жителя соседнего поселка с ножевым ранением в области шеи.

Были задержаны 39-летняя ранее неоднократно судимая женщина и 37-летний мужчина. Их передали следователям, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV