Лидер ОПГ предстанет перед судом в Петербурге за убийства 90-х и похищения

Раскрыта серия жестоких преступлений.

В Санкт-Петербурге завершено расследование в отношении руководителя преступной группы, обвиняемого в серии убийств и похищений людей в 1990-х годах. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Обвиняемый организовал убийство члена Тамбовской ОПГ в 1993 году, похищение и убийство коммерсанта в 1997 году, а также расстрел бывшего оперативника МВД в 2000 году. В 2000 году его группа убила чемпиона СССР по легкой атлетике ради угнанного Audi A6.

Тело спортсмена обнаружили только в 2024 году. Обвиняемый, находящийся в израильской тюрьме за другие убийства, полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее мы рассказывали о том, что 86-летний специалист петербургского НИИ отдал мошенникам 5,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV