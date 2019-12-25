В Ленобласти двое мужчин привезли умершего друга в приемный покой больницы

На теле были обнаружены ножевые ранения.

В Ленинградской области двое мужчин привезли умершего друга в приемный покой больницы. Одного из них задержали по подозрению в нанесении смертельных ранений. Об этом стало известно Piter.tv.

Около полуночи 30 декабря правоохранителям поступило сообщение от фельдшера о том, что в приемный покой Шлиссельбургской городской больницы двое мужчин привезли умершего друга, в данный момент скандалят, бросаются на персонал.

На место происшествия оперативно прибыл наряд ГИБДД. Правоохранителями в приемном покое был обнаружен труп с ножевым ранением в области спины 31-летнего гражданина республики Узбекистан. По "горячим следам" нарядом ДПС ГИБДД по подозрению в совершении данного преступления задержан 28-летний гражданин республики Узбекистан. По его словам, он, находясь в поселке имени Морозова (Всеволожский район), после совместного распития спиртных напитков, на фоне внезапно возникшего конфликта, нанес ножевые ранения своему знакомому.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне в Петербурге на Маршала Тухачевского петербуржец ударил ножом автомобилиста за неправильную парковку.

Фото: Piter.tv