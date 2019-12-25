На Маршала Тухачевского петербуржец ударил ножом автомобилиста за неправильную парковку

С места происшествия был госпитализирован 37-летний мужчина с проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки и брюшной полости.

На улице Маршала Тухачевского петербуржец ранил ножом автомобилиста за неправильную парковку. Об этом стало известно Piter.tv.

С места происшествия был госпитализирован 37-летний мужчина с проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки и брюшной полости. Его увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

На месте был задержан 41-летний мужчина. Он пояснил, что после словесного конфликта, возникшего по поводу некорректно припаркованного автомобиля (якобы мешал проходу), он нанес ножевые ранения оппоненту.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге руководитель компании избил коллегу на корпоративе.

Фото: Piter.tv