Житель Тихвина отправлен в колонию на 6 лет за убийство родственника

Потерпевший получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

Тихвинская городская прокуратура в Ленинградской области поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя, которому вменили ч. 4 ст. 111 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 30 марта.

В августе прошлого года фигурант нанес своему родственнику более 10 ударов руками по голове в ходе совместного распития алкоголя. В результате потерпевший получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

Суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии строгого режима.

