Житель Тихвина отправлен в колонию на 6 лет за убийство родственника
Сегодня, 11:57
Потерпевший получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

Тихвинская городская прокуратура в Ленинградской области поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя, которому вменили ч. 4 ст. 111 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 30 марта. 

В августе прошлого года фигурант нанес своему родственнику более 10 ударов руками по голове в ходе совместного распития алкоголя. В результате потерпевший получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. 

Суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии строгого режима. 

Фото: Piter.TV 

