Убивший знакомого в Вырице получил 8 лет колонии
Сегодня, 9:25
Злоумышленник признан виновным Гатчинским городским судом.

Доказательства, собранные следователями Гатчины, признаны судом достаточными для вынесения приговора 58-летнему местному жителю. Ему вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

В августе прошлого года фигурант, находясь в квартире дома по улице Соболевского в Вырице, в ходе конфликта нанес 55-летнему знакомому ранение шеи с повреждением сонной артерии. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия.

Злоумышленник признан виновным Гатчинским городским судом. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

