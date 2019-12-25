Убивший знакомого в Вырице получил 8 лет колонии

Злоумышленник признан виновным Гатчинским городским судом.

Доказательства, собранные следователями Гатчины, признаны судом достаточными для вынесения приговора 58-летнему местному жителю. Ему вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

В августе прошлого года фигурант, находясь в квартире дома по улице Соболевского в Вырице, в ходе конфликта нанес 55-летнему знакомому ранение шеи с повреждением сонной артерии. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия.

Злоумышленник признан виновным Гатчинским городским судом. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

