Рецидивист из Псковской области подозревается в убийстве мужчины в деревне Нурма
Сегодня, 11:20
Состояние потерпевшего оценили как тяжелое.

Полицейские задержали злоумышленника из Псковской области, подозреваемого в убийстве земляка в деревне Нурма. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям Тосненского района 19 ноября поступила информация о ножевом ранении мужчины. Пострадавшим оказался 51-летний приезжий, его госпитализировали в больницу с ранениями шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. Состояние потерпевшего оценили как тяжелое, позднее он скончался. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

По подозрению поймали 27-летнего рецидивиста из города Остров. 

Ранее на Piter.TV: петербурженку обвиняют в убийстве новорожденной дочки в квартире в Апраксином переулке. 

Фото: пресс-служба МВД России

