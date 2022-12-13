Петербуржец подозревается в убийстве сожительницы в квартире по Пулковскому шоссе

Тело женщины обнаружил её бывший муж.

В Московском районе Петербурга сожитель подозревается в убийстве петербурженки. Её тело нашёл бывший муж. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 15 января в полицию обратился мужчина, который сообщил, что в квартире по Пулковскому шоссе он обнаружил труп своей бывшей 48-летней жены. Прибывшие полицейские обнаружили тело с колото-резанными ранами в области шеи. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Вечером в этот же день по подозрению в совершении данного преступления был задержан сожитель погибшей. Он ещё 6 января днём во время конфликта нанес ножевые ранения в шею сожительнице.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее молодому отцу из Киришей предъявили обвинение после убийства двухлетнего сына.

Фото: pxhere.com