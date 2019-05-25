Убивший знакомого в Красном Селе выстрелил в полицейского

Следователи Красносельского района Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ после обнаружения тела с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщили в СК РФ.

Труп мужчины нашли на Красногородской улице 26 марта. Подозреваемым в убийстве оказался местный житель 54 лет, предварительная причина совершения преступления – ревность.

Кроме того, во время задержания в Пушкине злоумышленник выстрелил из пневматического пистолета в сотрудника полиции. По данному факту тоже решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, назначен ряд судебных экспертиз.

