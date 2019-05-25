  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Убивший знакомого в Красном Селе выстрелил в полицейского
Сегодня, 12:49
73
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Труп мужчины нашли на Красногородской улице 26 марта.

Следователи Красносельского района Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ после обнаружения тела с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщили в СК РФ. 

Труп мужчины нашли на Красногородской улице 26 марта. Подозреваемым в убийстве оказался местный житель 54 лет, предварительная причина совершения преступления – ревность. 

Кроме того, во время задержания в Пушкине злоумышленник выстрелил из пневматического пистолета в сотрудника полиции. По данному факту тоже решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, назначен ряд судебных экспертиз. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: красное село, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии