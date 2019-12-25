В Колпино любитель избивать женщин добил одну из них до смерти

Рано утром в среду, 12 июля, в дежурную часть поступило сообщение от мужчины о том, что в Колпино сожитель его бывшей жены избил ее.
Как стало известно Piter.TV, правоохранители прибыли на место происшествия. Они обнаружили труп женщины с различными гематомами. Как оказалась, потерпевшая была в этот момент в гостях.
По подозрению в совершении преступления задержаны бывший муж и сожитель убитой. Однако сожитель ранее уже был судим, в числе которых есть и нанесение увечий и угрозы убийством женщине.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Петербурге раскрыли дело 35-летней давности о грабеже и изнасиловании школьницы.
Фото: Piter.TV
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