В Колпино любитель избивать женщин добил одну из них до смерти

В Колпинслком районе Петербурга произошла целая смертельная драма. Сожитель женщины избил ее до смерти.

Рано утром в среду, 12 июля, в дежурную часть поступило сообщение от мужчины о том, что в Колпино сожитель его бывшей жены избил ее.

Как стало известно Piter.TV, правоохранители прибыли на место происшествия. Они обнаружили труп женщины с различными гематомами. Как оказалась, потерпевшая была в этот момент в гостях.

По подозрению в совершении преступления задержаны бывший муж и сожитель убитой. Однако сожитель ранее уже был судим, в числе которых есть и нанесение увечий и угрозы убийством женщине.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Петербурге раскрыли дело 35-летней давности о грабеже и изнасиловании школьницы.

Фото: Piter.TV