В Петербурге раскрыли дело 35-летней давности о грабеже и изнасиловании школьницы

Сам обвиняемый скончался в апреле этого года в исправительной колонии в Псковской области.

Петербургские полицейские раскрыли преступление, совершенное в 1988 году в отношении несовершеннолетней. Главный обвиняемый скончался в апреле этого года в исправительной колонии в Псковской области.

Как стало известно Piter.tv, правоохранителями было установлено, что 10 сентября 2002 года М., которому на тот момент было 33 года, находясь в лифте парадной дома по проспекту Большевиков, напал на 14-летнюю девочку. Он зажал ей рот рукой, приставил лезвие ножа к её горлу и, угрожая убийством, заставил пройти на пожарную лестницу технического этажа. Там он приказал девочке полностью раздеться и открыто похитил её имущество, затем связал руки и изнасиловал. После он привязал школьницу к перилам лестницы и скрылся с места преступления.

Накануне, 12 июля 2023 года было вынесено постановление о привлечении М. 1969 года рождения в качестве обвиняемого по данному уголовному делу. Сам обвиняемый скончался в апреле этого года в исправительной колонии в Псковской области. Он отбывал наказание за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и разбой.

Недавно петербургская прокуратура занялась делом об убийстве 30-летней давности.

Фото: Piter.tv