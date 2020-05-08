Пенсионер, отрубивший соседке голову топором, обвинил её в слежке за ним

Стали известны подробности убийства в Тихвине.

Стали известны подробности убийства в Тихвине, где пенсионер отрубил топором голову своей 43-летней соседке.

По данным Piter.tv, днём 22 декабря в полицию поступило четыре сообщения о том, что подъезде на 3 этаже мужчина избивает женщину, а также о криках о помощи.

Прибывшие по адресу полицейские в одной из квартир дома (вскрывалась сотрудниками МЧС) нашли труп 43-летней женщины с отрубленной головой. По подозрению в совершении убийства был задержан 68-летний пенсионер. По его словам, он ждал, когда женщина пройдёт мимо его квартиры, после этого он выбежал, избил её руками и палкой, затащил в свою квартиру и отрубил голову топором. Свои действия он объяснил тем, что соседка за ним постоянно следила и хотела довести до инфаркта.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Фото: pxhere.com