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В ответ на замечание пенсионер отрубил голову соседке в Тихвине
Сегодня, 20:54
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В ответ на замечание пенсионер отрубил голову соседке в Тихвине

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Предполагается, что драка случилась на глазах восьмилетнего ребенка.

В Тихвине 22 декабря нашли обезглавленное тело 43-летней женщины. Об этом пишут "Невские новости". 

Между соседкой и 66-летним пенсионером произошел конфликт. Предполагается, что драка случилась на глазах восьмилетнего ребенка. Как сообщили в СК по Ленобласти, завели уголовное дело за убийство.

В Следкоме добавили, что мужчина дал признательные показания. Мужчина обезглавил женщину топором. Решается вопрос об избрании в отношении пенсионера меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Piter.tv
 

Теги: голова, отрубил, пенсионер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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