В ответ на замечание пенсионер отрубил голову соседке в Тихвине

Предполагается, что драка случилась на глазах восьмилетнего ребенка.

В Тихвине 22 декабря нашли обезглавленное тело 43-летней женщины. Об этом пишут "Невские новости".

Между соседкой и 66-летним пенсионером произошел конфликт. Предполагается, что драка случилась на глазах восьмилетнего ребенка. Как сообщили в СК по Ленобласти, завели уголовное дело за убийство.

В Следкоме добавили, что мужчина дал признательные показания. Мужчина обезглавил женщину топором. Решается вопрос об избрании в отношении пенсионера меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Piter.tv

