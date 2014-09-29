За смертельное избиение мужчины в 2005 году в Петербурге мигрант предстанет перед судом

Обвиняемый после совершения преступления скрылся, и его объявили в федеральный розыск.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего мигранта. Ему вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщили 9 октября в надзорном ведомстве.

В апреле 2005 года фигурант, находясь в общежитии на Сортировочной-Московской улице, в ходе ссоры с потерпевшим нанес ему удар колюще-режущим предметом в область бедра. Мужчину госпитализировали в больницу, где он скончался от острой кровопотери. Обвиняемый после совершения преступления скрылся, и его объявили в федеральный розыск. Злоумышленник был задержан в Северной столице.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

