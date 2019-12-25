В доме на Пулковском шоссе таксист обстрелял мужчину

В отношении стрелка пока составлен протокол о хулиганстве.

В Московском районе Петербурга произошел конфликт со стрельбой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет "Фонтанка".

В полицию обратился 38-летний мужчина с заявлением о том, что в его квартиру в доме на Пулковском шоссе, где находились жена и ребенок, ломился неизвестный. Местный житель не дождался правоохранителей и прибыл домой самостоятельно. В парадной незнакомец выстрелил в него несколько раз из травматического пистолета Макарова, пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что 34-летний злоумышленник работает таксистом. Решив заказать запчасти на 130 тыс. рублей, он случайно перевел сумму супруге потерпевшего. Тогда водитель попросил вернуть деньги, а женщина приняла его за мошенника и отказала. Настойчивый мужчина вычислил ее место жительства и приехал, устроив стрельбу. В отношении стрелка пока составлен протокол о хулиганстве. Пистолет изъят.

Ранее мы рассказывали о том, что в отношении несовершеннолетнего стрелка в ТРК на проспекте Просвещения возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.TV