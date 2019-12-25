В Ленобласти пенсионер убил своего соседа-собутыльника

Инцидент произошел в СНТ "Красногорское".

Пенсионер зарезал соседа по даче в Ломоносовском районе Ленобласти. Подробности сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию накануне около 1:30 в полицию позвонил 67-летний мужчина, который живет в СНТ "Красногорское". Он сообщил о том, что нанес своему соседу множество ножевых ранений.

Прибывшие на место полицейские обнаружили труп 53-летнего мужчины. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого поместили в изолятор.

На прошлой неделе в убийстве пропавшей под Лугой женщины сознался бывший муж.

Фото: Piter.tv