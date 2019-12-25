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В убийстве пропавшей под Лугой женщины сознался бывший муж
Сегодня, 10:37
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vestnick

В убийстве пропавшей под Лугой женщины сознался бывший муж

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Бывший супруг женщины-педиатра, пропавшей 9 мая, дает признательные показания.

В деле 38-летней Екатерины Ласкар, врача-педиатра из Луги, пропавшей 9 мая сразу после своего ночного дежурства, появился подозреваемый. 12 мая дело об исчезновении было переквалифицировано в "Убийство", и 14 мая по подозрению в совершении преступления был задержан, по предварительной информации, бывший супруг исчезнувшей женщины. На данный момент сообщается, что мужчина сознался в убийстве и дает показания об обстоятельствах происшедшего. 

Убийство произошло 9 мая после конфликта, поводом к которому послужили, воможно, денежные вопросы. По словам подозреваемого, в пылу ссоры он ударил бывшую жену черенком лопаты по голове, что и стало причиной смерти. Тело убийца сбросил в очистные сооружения поселка Оредеж. На текущий момент в колодце продолжаются поиски тела и орудия убийства. Обнаружение затрудняется большим количеством ила на дне сооружения. 

Обстоятельства преступления выясняются; у погибшей женщины остался муж и трое детей. Известно, что ранее бывший супруг уже привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью своей жене. 

Фото: pixabay

Теги: женщина-врач, криминальная хроника, луга, убийство
Категории: Новости Ленинградской области, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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