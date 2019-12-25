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В Лужском районе после дежурства пропала 38-летний педиатр
Сегодня, 8:29
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nastya960

В Лужском районе после дежурства пропала 38-летний педиатр

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Екатерина Ласкар поехала на своей машине домой в посёлок Оредеж и пропала. При этом её телефон нашли в электричке. 

Устанавливается местонахождение 38-летней женщины, пропавшей в Лужском районе в день Победы. Информация опубликована на странице поискового отряда "Лиза Алерт".

По предварительным данным, после дежурства (работает педиатром) в Лужской районной больнице, утром 9 мая, Екатерина Ласкар поехала на своей машине домой в посёлок Оредеж и пропала. При этом её телефон нашли в электричке. 

Ко всем, кто располагает информацией о местонахождении врача, просьба незамедлительно связаться с поисковым отрядом Лиза Алерт.

В Ленобласти в апреле отряды "Лиза Алерт" искали 46 детей.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

Теги: лиза алерт, пропал человек
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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