Следователи установили подозреваемых в убийстве создателя кошачьего приюта в СНТ "Таменгонт"

Сейчас двое мужчин задержаны.

Следователи задержали подозреваемых в смерти 82-летнего мужчины из СНТ "Таменгонт" Ломоносовского района. Мужчина был создателем кошачьего приюта. В конце апреля 2022 года в лесном массиве нашли его тело.

По информации СК по Ленобласти, у подозреваемых 1981 и 2000 года рождения провели дома обыск с применением криминалистической техники. Установить личности предполагаемых злоумышленников удалось благодаря очевидцам преступления.

18 апреля 2022 года пожилой человек выехал на своей машине из города, но до своего дома в деревне Таменгонт не доехал, перестал отвечать на звонки. После этого родственники забили тревогу.

По версии следствия, 19 апреля мужчины поссорились с пенсионером на Центральной улице в СНТ. После этого они ударили его по голове, от чего дедушка скончался. Затем преступники вывезли тело и закопали его в землю. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Мера пресечения подозреваемым пока не избрана.

Фото: ВКонтакте / Кошки Виктора Соломатина. п.Таменгонт