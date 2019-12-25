В лесу в Ленобласти нашли труп пенсионера, завернутый в одеяло

Также на месте происшествия нашли окровавленное полено, лопату, простыню с пятнами бурого цвета.

В Ломоносовском районе Ленобласти нашли труп 82-летнего пенсионера. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась дочь пенсионера. Она рассказала, что 18 апреля ее отец уехал на автомобиле Renault Logan и не вернулся. В итоге труп мужчины, завернутый в одеяло, был найден в деревне Таменгонт. Тело было прикопано землей. Труп отправили в морг для установления причины смерти.

Также на месте происшествия нашли окровавленное полено, лопату, простыню с пятнами бурого цвета. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Недавно убийце преподавательницы Технологического института дали 16 лет колонии.

Фото: Piter.tv