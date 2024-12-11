После убийства сыном своего отца на улице Летчика Пилютова возбудили дело

Мужчину госпитализировали в больницу с телесными повреждениями, где он позже скончался.

В Петербурге возбуждено уголовное дело после убийства сыном своего отца по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу 31 января.

По версии следствия, накануне нетрезвый 20-летний фигурант на кухне квартиры дома по улице Летчика Пилютова, в ходе конфликта, ударил 45-летнего отца ножом в живот. Мужчину госпитализировали в больницу с телесными повреждениями, где он позже скончался.

Молодой человек попытался выпрыгнуть из окна девятого этажа, но он был остановлен девушкой.

Злоумышленнику предъявили обвинение, следователем перед судом будет инициирован вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержан мигрант, совершивший заказное убийство в Душанбе в 2011 году.

Видео, фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу