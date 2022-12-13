Напротив храма в деревне Котлы произошло убийство мужчины

Оперативно по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 53-летний гражданин республики Беларусь.

В деревне Котлы Кингисеппского района в доме напротив храма произошло убийство, стало известно Piter.tv.

Полицейскими в своём доме был обнаружен труп 60-летнего мужчины с рассечённой раной головы в области затылка и колото-резаной раной в области грудной клетки.

Оперативно по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 53-летний гражданин республики Беларусь. По предварительной информации, после совместного распития алкогольных напитков, на фоне внезапно возникшего конфликта он нанес ножевые ранения знакомому.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В Петербурге в коммуналке на Лесном проспекте мужчина ранил ножом двух сожительниц.

Фото: Piter.tv