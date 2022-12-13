В коммуналке на Лесном проспекте мужчина ранил ножом двух сожительниц

Подозреваемый был судим за разбой, угрозу убийством.

В коммунальной квартире по Лесному проспекту мужчина ранил ножом двух сожительниц. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию поздним вечером 15 января обратился житель коммунальной квартиры и сообщил, что сосед избил женщину. Прибывшие полицейские установили, что после совместного распития спиртных напитков во время ссоры 35-летний И. нанёс ножевые ранения 50-летней Н. и 41-летней Л. Обе женщины проживали с мужчиной с апреля 2022 года. Подозреваемый, работающий дворником, был задержан.

Н. была госпитализирована с проникающим ножевым ранением живота справа, алкогольной интоксикацией. Л. госпитализировали с сочетанной травмой головы, груди и конечностей, ушибами мягких тканей головы, груди, передней брюшной стенки, конечностей, проникающим колото-резаным ранением груди с обеих сторон, сквозным ранением мягких тканей левой кисти, алкогольной интоксикацией. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подозреваемый был судим за разбой, угрозу убийством.

Ещё один петербуржец подозревается в убийстве сожительницы в квартире по Пулковскому шоссе.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)