В апарт-отеле на Витебском погибла 15-летняя девушка

Следователями Московского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ после убийства 15-летней девушки. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Накануне вечером в апарт-отеле на Витебском проспекте нашли тело несовершеннолетней с ножевыми ранениями. Предварительно установлено, что молодой человек пригласил ее в номер, где напал. Подозреваемый нанес повреждения и себе, его госпитализировали в больницу.

Место преступления осмотрено, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу