  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В апарт-отеле на Витебском погибла 15-летняя девушка
Сегодня, 8:07
239
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В апарт-отеле на Витебском погибла 15-летняя девушка

0 0

Предварительно установлено, что молодой человек пригласил ее в номер, где напал с ножом.

Следователями Московского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ после убийства 15-летней девушки. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Накануне вечером в апарт-отеле на Витебском проспекте нашли тело несовершеннолетней с ножевыми ранениями. Предварительно установлено, что молодой человек пригласил ее в номер, где напал. Подозреваемый нанес повреждения и себе, его госпитализировали в больницу. 

Место преступления осмотрено, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. 

Ранее на Piter.TV: бросившую младенца у мусоропровода жительницу Всеволожска отправили под арест до ноября. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: витебский проспект, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии