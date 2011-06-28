За убийство знакомого на Выборгском шоссе задержан иностранец

Следователи выполняют комплекс следственных действий, который направлен на установление всех обстоятельств случившегося.

В отношении подозреваемого в убийстве в Выборгском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Днем 31 августа 50-летний иностранец в состоянии опьянения, находясь в квартире дома по Выборгскому шоссе, напал с ножом на знакомого. От полученных травм мужчина скончался.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу