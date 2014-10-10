В Ленобласти мужчина напал с ножом на юношу из-за шума в квартире. Парень скончался

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Полицейские Лужского района задержали подозреваемого в убийстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 19 мая поступили сведения о драке в доме 74 по улице Урицкого. На месте обнаружили 18-летнего юношу с ножевым ранением в шею. В больнице пострадавший скончался.

Было установлено, что 38-летний мужчина напал на парня в ходе словесного конфликта из-за шума в квартире. Злоумышленника задержали по "горячим следам".

Ранее мы рассказывали о том, что раскрыто убийство женщины 21-летней давности на проспекте Тореза в Петербурге. На теле погибшей обнаружили следы множественных ножевых ранений. Подозреваемым оказался житель Новгородской области, его поймали.

Фото: Piter.TV