Петербуржец задержан по подозрению в убийстве знакомого на Стойкости

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В Петербурге мужчина задержан по подозрению в совершении убийства знакомого. Подробности сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 11 мая подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице Стойкости, в ходе конфликта ударил кулаком по голове и животу, а также ножом в область туловища своего знакомого. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигуранту предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в квартире дома по Товарищескому проспекту мужчина нанес семь ударов ножом в область груди и руки знакомого. От полученных повреждений потерпевший скончался, а фигурант скрылся. Подозреваемого поймали 5 мая.

Видео: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу